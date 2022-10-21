Dolar
18.60
Euro
18.16
Altın
1,631.64
ETH/USDT
1,264.10
BTC/USDT
18,790.00
BIST 100
3,918.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda vatandaşlara hitap ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

Artvin'in Borçka ilçesinde, 30 metre boyunda ve 10,10 metre çapındaki porsuğun "anıt ağaç" olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Yusuf Okur   | 21.10.2022
Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

Artvin

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Kaynarca köyünde bulunan ve 1400 yaşında olduğu tahmin edilen porsuğun, anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacının 2020'de yine Artvin'de tescillenerek anıt ağaç statüsüne alındığını hatırlattı.

Özkaya, şunları kaydetti:

"Görkemli görünüşleri ile saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler onları önemli kılmaktadır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tarz ağaçları tespit ederek tescil edilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz."

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı
Bakan Akar "TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası"na yanıt verdi: Hukuki süreç başladı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yük gemileri Sinop limanına demirledi

Benzer haberler

Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

Yurdun yüksek kesimleri sonbaharda beyaza büründü

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvinli öğrenciler TBMM bahçesinde milletvekilleriyle horon oynadı

Artvinli öğrenciler TBMM bahçesinde milletvekilleriyle horon oynadı
Tarihi Çifte Köprüler'den geçilerek ulaşılan Mençuna Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Tarihi Çifte Köprüler'den geçilerek ulaşılan Mençuna Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet