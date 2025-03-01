Arnavutluk'taki tarihi Akçahisar Çarşısı esnafı Arnavut geleneklerini korumaya devam ediyor
Arnavutluk'un Kruja (Akçahisar) şehrinde bulunan Eski Akçahisar Çarşısı'ndaki esnaf, atölye ve dükkanlarıyla Arnavut geleneklerini korumaya devam ediyor.
Akçahisar
Osmanlı döneminin mimari özelliklerini barındıran ve Arnavut kaldırımlı bir yolun iki tarafına kurulan tarihi çarşı, bakır işlerinden kilimlere, geleneksel Arnavut giysilerinden hediyelik eşyalara, yöreyi betimleyen çeşitli el sanatı ürünlerine ev sahipliği yapıyor.
Çarşıda ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 2014'te restorasyonu tamamlanan 16. yüzyıla ait Murat Bey Camisi de bulunuyor.
Eski Akçahisar Çarşısı, içerisindeki irili ufaklı onlarca dükkanı ve özel mimarisinin yanında sunduğu çeşitli hizmetler ve tarihi özellikleriyle de turistler için cazip bir mekan olarak gösteriliyor.
Tarihi çarşı "kültürel anıt" olarak kabul ediliyor
Arnavutluk Kültür Eserleri Enstitüsü tarafından "kültürel anıt" olarak kabul edilen tarihi çarşı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri olarak varlığını sürdürüyor.
Çarşıdaki tarih kokan küçük dükkanlarda "Keleş" veya bazı bölgelerde de "Plis" olarak adlandırılan Arnavut keçe külahı dokumacılığı, kilim dokumacılığı, geleneksel kıyafet üreticiliği, demircilik ve seramikçilik gibi zanaatlar büyük ilgi görüyor.
Çarşı aynı zamanda Arnavut geleneklerini yaşatma merkezi olarak da hizmet verirken, dünyanın dört bir yanından her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan, Arnavutluk'un en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
Arnavutların yaşadığı farklı bölgeler için değişik boyutlarda üretilen Arnavut keçe külahı, sabunla yıkanmış ve ezilmiş hayvan tüyünden yapılıyor.
"Zanaatı babamdan öğrendim ve oğlumla beraber yüzlerce yıl önce nasıl üretildiyse o şekilde üretiyoruz"
Akçahisar Çarşısında "keleş" üreticiliğiyle uğraşan 55 yaşındaki Ndriçim Guni, AA muhabirine, geleneksel aile mesleği hakkında bilgi verdi.
Atölyesinde ürettikleri keçe külahı için ham maddeyi sadece Arnavutluk'tan temin ettiklerini anlatan Guni, "Keçe üretimi zanaatını 34 yıldır yapıyorum. Ailemden miras aldım. Zanaatı babamdan öğrendim ve oğlumla beraber yüzlerce yıl önce nasıl üretildiyse o şekilde üretiyoruz." dedi.
Guni, el yapımı, farklı boyutlardaki keçe külah modellerinin bayramlarda, düğünlerde hatta günlük hayatta, özellikle yaşlılar tarafından kullanıldığını söyledi.
"Dokumacılık işine nakışla başladım, ardından zamanla Orta Arnavutluk'un halk kıyafetlerini dikmeye başladım"
Akçahisar Çarşısı'nın esnaflarından 60 yaşındaki Deshire Maja da annesinden miras aldığı kilim dokumacılığını onlarca yıldır yaptığını anlattı.
Maja, "Kilim dokumacılığına 16 yaşımda başladım ve 40 yıldan uzun süredir bu zanaatı yerine getiriyorum. Her zaman el işçiliğiyle çalışmışızdır." diye konuştu.
Boyut ve modeline bağlı olarak halıların dokunmasının 7 ila 21 gün sürdüğünü aktaran Maja, kullandıkları ham maddenin milli üretim olmasına dikkat ettiklerini söyledi.
Halk kıyafetleri ve çeşitli geleneksel eşya üretimi yapan 56 yaşındaki Makbule Kaçiu ise "14 yaşımdan beri bu zanaat ile ilgileniyorum. Annemden öğrendim. Dokumacılık işine nakışla başladım, ardından zamanla Orta Arnavutluk'un halk kıyafetlerini dikmeye başladım. Hepsi el yapımı, 42 yıldır bu işi yapıyorum ve çok memnunum, hala keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.
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