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Yaşam

Araştırma: Gemilere tutunan canlılar, Antarktika'nın ekosistemini tehdit edebilir

Yeni bir araştırma balıkçılık, turizm ve araştırma gemilerinin, Antarktika'nın el değmemiş deniz ekosistemini tehdit edebileceğini ortaya koydu.

Emel Öz   | 11.01.2022
Araştırma: Gemilere tutunan canlılar, Antarktika'nın ekosistemini tehdit edebilir

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi ile İngiliz Antarktika Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, Antarktika sularına giren gemilerin küresel hareketlerinin izi sürüldü.

Çalışmada dünya çapında 1500 limandan gelen gemilerin Antarktika'yı ziyaret ettiği tespit edilirken gemilerin gövdesine tutunabilen ve Antarktika yolculuğundan sağ çıkabilen herhangi bir deniz canlısı türünün, bölgenin el değmemiş ekosistemini tehdit edebileceği saptandı.

Cambridge Üniversitesinden Baş Araştırmacı Arlie McCarthy, yaptığı açıklamada, bu gemilerin dünyanın her yerini dolaştığına işaret ederek Antarktika'ya ait olmayan bu türlerin "bir ekosistemi tamamen değiştirebileceğini" vurguladı.

Bu canlı türlerinin, Antarktika'da yeni yaşam alanları yaratabileceğini de belirten McCarthy, gemilerin Antarktika'nın kırılgan yaşam alanlarını bozabilecek türler getirmesini engellemek için daha sıkı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliğine göre, 2019-2020 turizm sezonunda bölgeyi 70 bin kişi ziyaret etti.

Araştırmanın sonuçları, PNAS dergisinde yayımlandı.

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