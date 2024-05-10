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Yaşam

Araştırma: Filler durum, cinsiyet ve gruptaki yerine göre selamlaşma üslubunu değiştiriyor

Araştırmacılar, birbirleriyle karmaşık selamlaşma ve vedalaşma ritüellerine sahip fillerin, içinde bulunduğu durum, karşısındakinin cinsiyeti ve grup içerisindeki yerine göre sergilediği ses ve jestleri değiştirdiğini tespit etti.

Aleyna Çil  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Araştırma: Filler durum, cinsiyet ve gruptaki yerine göre selamlaşma üslubunu değiştiriyor

Ankara

Nature Communications Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, fillerin selamlaşma ve vedalaşma sırasında kullandığı jest ve sesleri anlamlı biçimde birleştirme yetisi incelendi.

Zimbabve'deki Jafuta Koruma Alanı'nda Kasım-Aralık 2021 dönemini kapsayan araştırmada, 89 Afrika filinin 1282 karşılaşmasının 1014'ünün fiziksel sinyallerle, kalanların ise sesler aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Fillerin, karşısındaki kendine bakıyorsa kulak açma, hortumla sarılma ve hortum sallama gibi fiziksel yöntemlerle selamlaştığı, fark edilmediği durumlarda ise hortumuyla karşısındakine nazikçe dokunduğu veya kulak çırparak ses çıkardığı saptandı.

Dişi fillerin ve fil yavrularının selamlaşırken heyecanla kükreme, vücutlarını çarpıştırma veya kulak çırpma davranışı sergilediği, öte yandan aralarında yüksek rekabet bulunan yetişkin erkeklerin hortumlarını birbirlerinin ağızlarına veya şakaklarındaki bezlere götürerek karşısındaki hakkında bilgi edinmeye çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu araştırmayla, fillerin birbirleriyle selamlaşma ve vedalaşma ritüellerinde kullandığı ses ve jest kombinasyonlarını anlamlı tercihlerle birleştirdiği ortaya konuldu.

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Araştırma: Filler durum, cinsiyet ve gruptaki yerine göre selamlaşma üslubunu değiştiriyor

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