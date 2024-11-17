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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uygulama yapan polislere tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
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Yaşam

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Vahit Hamdi Öz  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Vahit Hamdi Öz/AA

Antalya

Akseki-Seydişehir kara yolundaki Alacabel'de kar yağışı etkili oldu.

Bölgeden geçenler, araçlarını yol kenarına park edip kar manzarasında fotoğraf çektirdi. Bazıları da kar topu oynadı.

Karaman'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Muhammed Ensar Ağca (26), mevsimin ilk karını Alacabel'de görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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