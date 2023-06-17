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Yaşam

Antalya'daki yaşam parkında altız aslan yavrusu da var ikiz ayı yavrusu da

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen altız aslan ve ikiz ayı yavruları sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline geldi.

Süleyman Elçin  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Antalya'daki yaşam parkında altız aslan yavrusu da var ikiz ayı yavrusu da Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında yavru sevinci yaşanıyor.

Doğal yaşam parkında bulunan "Sultan" adlı aslanın altız, ayının ise ikiz yavrusu dünyaya geldi.

Bir süre gözetim altında tutulan yavrular, hastalık riskinin azalmasıyla ziyaretçilerle buluştu.

Aslan yavrulardan birine "Icardi" adı verildi

Tesise gelen ziyaretçilerin sevimli hareketleriyle maskotu haline gelen 55 günlük yavruların, özellikle biberonla beslenme saatleri ilgi çekiyor. Yavru aslanlarla fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, yavruların bulunduğu alanda uzun süre vakit geçiriyor.

Aslan yavrularından birine futbolcu "Icardi"nin adı verilirken diğer yavruların ismi ise sosyal medyada yapılacak oylama sonrası belirlenecek.

Meyve ve mamayla beslenen ayı yavruları da özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğal yaşam parkındaki "Alex" adlı albino aslan ile kafesine kurulu havuzda suyla oynayan "Riki" adlı kaplan da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"Çocuklar seviyor, oynuyor, fotoğraf çektiriyor"

Aslan diyarında görevli veteriner teknikeri Beyza Döne, doğal yaşam parkında aslanların yanı sıra kaplan ve ayılar ile sürüngenlerin de ilgi gördüğünü ifade etti.

İlkbaharla birlikte yavru sevinçleri yaşadıklarını aktaran Döne, "Dünyada bir aslanın altı sağlıklı yavrusunun dünyaya gelmesi çok ender bir durum. Biz de çok şaşırdık ve mutlu olduk. Aslan ve ayı yavruları çok sevimli. Çocuklar seviyor, oynuyor, fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler burada besleme saatine denk gelirse besleme de yapabiliyor." diye konuştu.

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