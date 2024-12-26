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Yaşam

Antalya'daki "turunç yolu" fotoğrafçıların uğrak adresi oldu

Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde yerlere dökülen meyvelerin oluşturduğu renkli görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarını sıkça ağırlıyor.

Süleyman Elçin  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Antalya'daki "turunç yolu" fotoğrafçıların uğrak adresi oldu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisiyle ağaçlardaki turunçlar yerlere döküldü.

"Narenciyenin gen merkezi" olarak bilinen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bahçesinde yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen "turunç yolu", özellikle fırtınalı ve kuvvetli yağışların olduğu günlerde dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor.

Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, kente gelen siyasetçi ve sanatçıların da "turunç yolu"na ilgi gösterdiğini söyledi.

Yağmurlu günlerde fotoğrafseverlerin sık sık buraya gelip çekim yaptığını ifade eden Ünlü, "Yol neredeyse tamamen turuncuya bürünüyor. Çok güzel görüntü oluşturuyor." dedi.

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