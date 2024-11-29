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Yaşam

Antalya'da takip cihazı takılan orkinos İtalya'dan sinyal verdi

Antalya'da, göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında bilgi toplamak amacıyla haziranda uydu bağlantılı elektronik cihaz takılan 32 orkinostan (mavi yüzgeçli Atlantik ton balığı) sinyaller alınmaya başlandı.

Hatice Özdemir Tosun  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Antalya'da takip cihazı takılan orkinos İtalya'dan sinyal verdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonunun (ICCAT) "Atlantik Geneli Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Araştırma Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çukurova ve ABD Stanford üniversiteleri uzmanlarınca Antalya Körfezi'nde çalışma yapıldı.

Balıkları izlemeye alan ekip, haziranda Türk bayraklı gemilerle Alanya'dan denize açılarak yakalanan 32 orkinosa uydu bağlantılı elektronik cihaz yerleştirdi. Balıklar, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde izlenmeye başlandı.

Akdeniz açıklarında yol alan balıklardan sinyaller geldi. Cihaz takılı bir orkinosun, İtalya'nın Palermo şehri açıklarında olduğu tespit edildi.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, mavi yüzgeçli Atlantik ton balıklarının ticari açıdan çok değerli olduğunu ve Türkiye'de avlanan orkinosların büyük bölümünün ihraç edildiğini söyledi.

Her ülkenin ICCAT tarafından belirlenen kota kadar avlama yapabildiğini ve Türkiye'ye bu yıl 2 bin 500 ton kota verildiğini dile getiren Erkan, avlamanın da kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Orkinosların yaşam alanları, biyolojileri, beslenmeleri, üremeleri gibi konularda veri toplayabilmek amacıyla ilk denemeyi 2022'de yaptıklarını ve 13 balığa cihaz yerleştirdiklerini anlatan Erkan, çok sağlıklı veri alamadıklarını belirtti.

Erkan, bu yıl sistemi değiştirdiklerini ve cihaz sayısını artırdıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 32 mavi yüzgeçli Atlantik ton balığına izleme cihazı taktık. 19'una bir yıl sonra balıktan ayrılıp su yüzeyine çıkan ve güneşten aldığı enerjiyle verinin tamamını bize aktaran bir cihaz, 15'ine de akustik veri almak amacıyla, balıkçı balığı yakaladığında, cipi bize gönderdiğinde, üzerindeki veriyle yorum yapabileceğimiz bir cihaz taktık. 2 balığa her iki cihazdan yerleştirdik. Bir balıktan Palermo'da veri aldık. Arkadaşlar izlemeye devam ediyor."

İzleme mayısa kadar sürecek

Sinyal veren balığın yayılımı hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Erkan, 4 balıktan ise çok daha erken sinyal aldıklarını ancak herhangi veriye rastlanılmadığını, diğer balıklardan da veri beklediklerini kaydetti.

İzleme çalışmalarıyla balıklar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkların nerede ürediklerini, Ege'ye mi, İtalya'ya mı, Cezayir'e mi gittiklerini göreceğiz. Mavi yüzgeçli Atlantik ton balıkları göçmendir, Atlantik'e çıkarlar, Akdeniz'e girerler, Karpaz kıyılarında ürerler gibi veriler var ama işin sonunda Atlantik'e hiç çıkmadığı, yerleşik mavi yüzgeçli Atlantik ton balıkları olduğu yani bölgenin balıkları olduğu gibi sonuçlar çıkabilir. Şu andaki veriler bu yönde ilerliyor. İzleme sürecinin mayısa kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cihazların balıklardan ayrılıp, verinin tamamını bize göndermesini bekliyoruz. Sürekli gözümüz balıkların üzerinde, onları izlemeyi sürdürüyoruz."

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