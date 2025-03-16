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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yiğithan Yıldız  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Havanın 24 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 44'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.

Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Birçok kişi denize girmeyi ve kürek sörfü yapmayı tercih ederken, bazıları da sahil boyunca güneşlenerek güzel havanın tadını çıkarttı.

Sahil bandındaki turistlerden Kazakistanlı Aruzhan Abzhatova, "Şu an Kazakistan'da hava sıcaklıkları oldukça düşük. Kar daha yeni erimeye başlıyor. Bu yüzden buraya göre sıcaklık çok fark gösteriyor. Antalya'da gayet sıcak bir hava olduğunu düşünüyorum. Mart ayı için mükemmel. Bizim ülkemize göre çok daha sıcak, çok mutluyuz." dedi.

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