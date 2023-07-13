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Yaşam

Antalya'da dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan eğitmenin kursiyerlere ders verdiği sırada yanlarına orfoz balığının yaklaşması görüntülendi.

Talip Demirci  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Antalya'da dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

İlçedeki bir dalış okulunda görevli Volkan Demirbaş, eğitim vermek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Bu sırada bir orfoz balığı Demirbaş'ın yanına yaklaştı. Demirbaş, karşısında hareketsiz bir şekilde duran balığa ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi.

Balık, bir süre daha bekledikten sonra dalgıçların yanından ayrıldı.

O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

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