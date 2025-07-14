Dolar
40.17
Euro
46.87
Altın
3,345.72
ETH/USDT
2,992.90
BTC/USDT
119,756.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, akademisyen ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gökyüzünde ve sualtında düzenlenen etkinliklerle şehitleri andı.

Mustafa Kurt  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, spor bilimleri fakültesi öğrencileri paramotor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikler sırasında gökyüzünde ve denizin altında Türk bayrağı açıldı.

Program kapsamında üniversitede 15 Temmuz gecesine ilişkin konferans düzenlenirken, akademisyenler ve öğrenciler Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "En Uzun Gece" destanının ilk temsili gerçekleştirilecek
TİKA Başkanı Abdullah Eren, görevi Serkan Kayalar'dan devraldı
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliğinde Vanlı çocuklar teknolojiyle buluşuyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u Türkiye genelinde etkinliklerle anacak
Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Benzer haberler

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Siyasi partilerin sorunların çözümünde işbirliği yapmaları çözümü çoğaltır

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek

TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
İş dünyası temsilcileri "15 Temmuz"un ekonomiye yansımalarını değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri "15 Temmuz"un ekonomiye yansımalarını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet