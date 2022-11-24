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Yaşam

Antalya ormanlarındaki alageyikler fotokapana yansıdı

Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler, ormanlık alana kurulan fotokapan tarafından görüntülendi.

Bilal Altıok   | 24.11.2022
Antalya ormanlarındaki alageyikler fotokapana yansıdı

Antalya

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaban hayatın takibi için Burdur, Antalya, Isparta'daki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Antalya'daki ormanlık alanlarda yaşayan alageyiklerin boynuzlarını kullanarak birbirleriyle mücadele etmeleri ve kükremeleri fotokapana yansıdı.

Kaydedilen ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Alageyikler ne yapıyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz." ifadesiyle paylaşıldı.

Paylaşımlarla Türkiye'deki yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması için bilinç kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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