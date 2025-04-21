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Yaşam

Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bey Dağları'nda Türk bayrağı açan çocuklarla çektiği klibi yayımladı.

Gülsem Adam  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı

Antalya

JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu meslekleriyle harmanlayarak klip yapmaya karar verdi.

21.04.2025

Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bey Dağları'nda Türk bayrağı açan çocuklarla çektiği klibi yayımladı.

Klipte, temsilen İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JAK üniforması giymiş çocukların, telsizden gelen talimat üzerine Türk bayrağı açmak için harekete geçtikleri görülüyor.

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Komutanlıktan çıkış yaparak Bey Dağları'nda ormanlık alana ulaşan çocukların, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından iki çocuğun kayalık alana tırmanmaları yer alıyor.

Tırmanış noktasına ulaşan çocukların Türk bayrağını açması ve inişleri görülüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı da klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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