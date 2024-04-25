Ankara'daki millet bahçeleri, çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor
Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Başkent, Mamak Üreğil ve Çubuk Millet Bahçeleri, çok sayıda hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kente kazandırılan millet bahçeleri, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, buz pisti, tema bahçeleri, spor sahaları, çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme alanlarını barındırmasının yanı sıra çeşitli hayvanlara da yaşam alanı sunuyor.
Hizmet alanı 1 milyon metrekareyi aşan Ankara'daki millet bahçelerinde yaşamını sürdüren at, midilli, tavuk, tavşan, serçe, tavus kuşu, ördek türleri, saksağan, karga, kurbağa ve yeşil papağan gibi hayvan türleri yer alıyor.
Hayvanlar, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinden ilgi görüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.