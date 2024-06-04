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Yaşam

Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meslekte 42 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Özcan Özsaray için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Hülya Turan  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Amasya

Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Özsaray'a sürpriz yapmak istedi.

Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Özsaray'ı koridor ve merdivenlerde güllerle karşıladı.

Öğretmenleri Özsaray'ın fotoğrafının olduğu maskeleri de takan öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı.

Duygulanan Özsaray, hazırlanan pastayı kestikten sonra öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Özsaray, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul müdürü Abdulmuttalip Nalbant da Özsaray'a plaket vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bir öğretmenin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntü, klip haline getirilerek sosyal medyada da yayımlandı.

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