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Yaşam

Amasra bayram tatilinde nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Selim Bostancı  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Amasra bayram tatilinde nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçe, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar tamamen doldu.

Çay bahçeleri ve parklarda oturup güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, özellikle Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

En yakın sahil olması nedeniyle özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırladıklarını, 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 60 bini aştığını aktaran Çakır, "İlçede yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle bugün, ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor." dedi.

Çakır, tedbirlerle sorunsuz bayram geçirmelerine karşın özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu anlattı.

İlçe merkezinde park sorunu yaşandığını belirten Çakır, "Araçlar, ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu vurguladı.

Boran, "Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor." ifadesini kullandı.

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