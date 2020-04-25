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Yaşam

'Allı turna heykeli' ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verecek

Bursa'da metal atölyesi bulunan sanatçı Rıdvan Sevim, pirinçten yaptığı "allı turna" heykellerinden elde edeceği gelirin bir bölümünü, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak.

Sinan Balcıkoca   | 25.04.2020
'Allı turna heykeli' ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verecek

Bursa

Daha önce çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer alan sanatçı Rıdvan Sevim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın verdiği mücadeleyi anlatmak için özgürlük, saflık, bereket ve mutluluğu simgeleyen turnanın yüzde 100 pirinçten heykelini yapmaya karar verdi. 

Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamadr alan Sevim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın verdiği mücadeleyi anlatmak için özgürlük, saflık, bereket ve mutluluğu simgeleyen turnanın yüzde 100 pirinçten heykelini yapmaya karar verdi. 

Sevim, ürettiği 40 santimetre kanat açıklığına ve 35 santimetre yüksekliğe sahip 2,5 kilogramlık heykellerin satışından elde edeceği gelirin bir bölümünü, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak.a, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bu sıkıntılı günlerin mücadele ve el birliğiyle aşılacağına inandığını belirten Sevim, bu dönemde insanlara umut verebilecek bir eser ortaya koymak istediğini anlattı.

Sevim, herkesin evine kapandığı zamanda, turna kuşunun hikayesinden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşımın da tavsiyesiyle Anadolu kültüründe çok özel bir yeri olan, aşk, özlem, şans ve bereket gibi birçok temayı barındıran bir sembol haline gelmiş turnanın heykelini yapma kararı aldık. Ortaya çıkan eseri bir arkadaşımıza hediye edecektik. Daha sonra heykel, sanatseverler tarafından çok beğenildi. Bunun üzerine sınırlı sayıda üretim gerçekleştirdik ve sosyal medyadan paylaştık."

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