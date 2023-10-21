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Yaşam

Alanya'da gaziler Cumhuriyet'in 100. yılı için dalış yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında muharip ve malul gaziler dalış gerçekleştirdi.

Mert Cantürk  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Alanya'da gaziler Cumhuriyet'in 100. yılı için dalış yaptı

Antalya

Kaymakamlık ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla, Dolphin Dalış Okulunun katkılarıyla Alanya Kalesi çevresinde program düzenlendi.

Dalış kıyafetlerini giyen 5 gazi, eğitmenler eşliğinde denize girdi.

Etkinlikte, su üstünde Türk bayrağı ve "Cumhuriyete Derinden Bağlıyız" yazılı pankart açan gaziler, daha sonra dalış yaparak su altında da bayrak açtı.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kıbrıs gazisi Ahmet Şirin de ilk kez dalış yaptığını ve farklı deneyim yaşadığını ifade ederek, suyun altının çok güzel olduğunu söyledi.

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