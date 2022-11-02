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Yaşam

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 84 yaşında çöplerden atık topluyor

Bahçelievler'de yaşayan Hüseyin İpek, ilerlemiş yaşına ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilçe belediyesinin başlattığı geri dönüşüm projesinin gönüllü elçisi olarak çöplerden atık topluyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 02.11.2022
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 84 yaşında çöplerden atık topluyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Seksen dört yaşındaki İpek, Bahçelievler Belediyesinin evlerden çıkan kağıt, karton, plastik ve metal gibi atıkların toplanmasına yönelik 2 yıl önce başlattığı projeyi duyar duymaz harekete geçti.

Projeye destek olmak için evindeki atıkları görevlilere teslim eden İpek, bununla da yetinmeyip çöplerden de atık toplamaya başlayınca ailesi bu duruma karşı çıktı.

Çöplerden hastalık kapmasından korkan yakınlarının tepkisine rağmen geri dönüşümün gönüllü neferi olmayı sürdüren İpek, evinin yakınlarında bulunan çöp tenekelerinden topladığı atıkları belediyeye teslim ederken aynı zamanda bahçesine koyduğu kulübelerde çok sevdiği kedileri de besliyor.

İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar yurt dışında kalmasının ardından döndüğü İstanbul'da duyduğu geri dönüşüm projesine kendi imkanlarınca destek olmak istediğini söyledi.

Yakınlarının ilk başlarda kendisine karşı çıktığını ancak zamanla destek vermeye başladığını anlatan İpek, "Yakınlardaki çöplerden gördüklerimi topluyorum. 'Devlete, milli servete bir katkımız olsun' diye malzemeleri alıyorum." dedi.

"Haftada 4-5 büyük poşet topluyor"

İpek'in aynı binada oturan kızı Halise Şenada ise babasının haftada 4-5 büyük çöp poşetine sığacak kadar atık topladığını belirtti.

Babasının yaşından dolayı zaten hastalıklarının bulunduğunu, bu nedenle endişelenip karşı çıktıklarını anlatan Şenada, şöyle devam etti:

"Babam daha önce uzun yıllar yurt dışında çalışmıştı. Geri dönüşüm kampanyasına, 'Yurt dışında da böyle işler yapılıyordu. Ben de burada bu işe önder olacağım." diyerek başladı. Bize ve torunlarına da bu konuda tembihte bulundu. Camiye veya markete gittiğinde karton ile pet şişe gibi buldukları şeyleri toplayarak getiriyor. Kardeşimle beraber evde geri dönüşüme katkı sağlayacak neler var ise biz de onları topluyoruz."

Şenada, çöpten mikrop kapmasından endişelendikleri için babasına bu işten uzak durmasını söylediklerini anlattı.

Buna rağmen babasını bir türlü ikna edemediklerini ifade eden Şenada, "Babamı geri dönüşüm konusundaki hassasiyetinden vazgeçiremedik. 'Ben elimden geleni yapacağım, devlet kazansın' diyor. Artık biz de toplamasına karşı çıkmıyoruz." diye konuştu.

"Babam kağıtları ve su kaplarını eve getiriyor"

Hüseyin İpek'in diğer kızı Cemile Börk ise projeye destek verdiği ilk günlerde babasına çok kızdıklarını söyledi.

Yaşından dolayı bazı hastalıkları olduğunu kendisine söylediklerini belirten Börk, "Ama, 'Bu işi gönülden yapıyorum. Belediyemize devletimize sıfır atık olarak geri dönsün.' dedi. Biz evdekileri topluyoruz ama babam dışarıdan kağıtları ve su kaplarını alıp eve getiriyor." ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm atıklarını toplayan temizlik görevlisi Taner Taşyürek de ilçede geri dönüşüme en çok destek veren kişinin Hüseyin İpek olduğunu kaydetti.

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