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Yaşam

Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi

Trabzon'da 10 büyükbaş ve 18 tavukla yılın 6 ayını Tonya ilçesine bağlı 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nda geçiren 93 yaşındaki Ahmet ile 85 yaşındaki Raziye Baki çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçmiyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi

Trabzon

Trabzonlu Ahmet ve Raziye Baki çifti, meşakkatli bir iş olan hayvancılığı ilerleyen yaşlarına rağmen severek yapıyor.

Tonya ilçesinde "Ahmet Ağa" lakabıyla tanınan 93 yaşındaki Ahmet Baki ile 85 yaşındaki eşi Raziye Baki, hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın 6 ayını 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nda geçiriyor.

Kızlarının da desteğiyle 10 büyükbaş ve 18 tavuğa bakan Baki çifti, yaklaşık 66 yıldır hayvanlarının başından ayrılmıyor.

Kar sonrasında süsledikleri hayvanlarıyla ilçe merkezindeki evlerine göç eden Ahmet Baki, AA muhabirine, bu yaşına kadar hep dağlarda, yaylalarda yaşadığını söyledi.

Geçimini Tonya'da, gurbete çıkmadan, çeşitli sektörlerde çalışıp hayvancılıkla uğraşarak sürdürdüğünü anlatan Baki, "Bu ömrü burada aldım. Dağların şifası çok. Her şeyimiz doğal, katkı maddemiz yok. Allah bırakanlardan, alanlardan razı olsun. Gani gani rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

"Hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum"

Baki, hayvancılığı severek yaptıklarını vurgulayarak, "10 çocuk, 12 nüfus var. Yaşantımdan, geçimimden çok memnunum. Yaptığım hizmetlerden iftihar duyarım. Yeniden dünyaya gelsem, aynı işi yaparım." dedi.

Hayvanlarının fazla olduğunu ifade eden Baki, "Hayvanlara bakmak sevaptır. Vücudumuzun sıhhati de hayvanlarımızın sütünden, yağından, yoğurdundan beslendiğimiz içindir. Onun için hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum. Hiç bu işten caymam." diye konuştu.

Baki, kar yağana kadar yaylada kaldıklarını, sonrasında ilçe merkezine geldiklerini aktararak, kızlarının desteğiyle tarla bahçe işleri yaptıklarını kaydetti.

"Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz"

Raziye Baki de hayvanlarından vazgeçemediklerini belirterek, bu yönde kızlarının kendilerine destek olduğunu söyledi.

Ahıra kızları gitse de kendisinin de başlarında olduğunu anlatan Baki, "Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz." dedi.

Baki, yaylada yaşamanın güzel olduğunu dile getirerek, "Mutluyuz. Çok şükür. Allah bu günümüzü aratmasın." ifadesini kullandı.

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