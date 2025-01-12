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Yaşam

Ağrı'da bir balıkçı buzla kaplı gölün suyu ile yıkanıp, halay çekti

Ağrı'da bir balıkçı, yüzeyi donan Balık Gölü'nde buzun altından çıkardığı suyla yıkanarak, halay çekti.

Abdullah Söylemez  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Ağrı'da bir balıkçı buzla kaplı gölün suyu ile yıkanıp, halay çekti

Ağrı

Taşlıçay ilçesinde balıkçılık yapan Özcan Çekim, uzun yıllardır Balık Gölü'nde avlanıyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan 2 bin 241 rakımlı gölde elbiselerini çıkaran Çekim, buzun altından çıkardığı suyla yıkandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede buz üzerinde halay da çeken Özcan Çekim, "Balık Gölü her mevsim ayrı güzel. Çevresi karlı dağlarla kaplı gölün buzla kaplı yüzeyindeyim. Dondurucu soğuklarda banyo yaptım." dedi.

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