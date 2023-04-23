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Yaşam

Ağrı Dağı eteğindeki Karasu sulak alanında bahri kuşu görüntülendi

Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu sulak alanında bahri kuşu kayda alındı.

Hüseyin Yıldız  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Ağrı Dağı eteğindeki Karasu sulak alanında bahri kuşu görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Dağın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle beslenen sulak alanda yapılan gözlem çalışmalarında bugüne kadar 200 kuş türü tespit edildi.

Türlerin arasında yer alan bahri kuşu (podiceps cristatus) da alanda yaşayan en büyük batağan türü olarak biliniyor.

Sulak alanda çalışma yapan AA ekibi, daha önce hiç kaydedilemeyen bahri kuşunu görüntüledi.

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