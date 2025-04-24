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Yaşam

Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Dökmeci, vatandaşlara aile afet planlarını hazırlamaları çağrısında bulundu.

Fırat Çakır  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi

Tekirdağ

Prof. Dr. Dökmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu belirterek, toplumun her bireyinin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

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Aile bireylerinin afetler konusunda bilinçli olmasının önemine değinen Dökmeci, “Aile fertlerinin deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğiyle ilgili aile afet planlarının hazırlanması gerekiyor.” dedi.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Dökmeci, planın en küçük bireyden en yaşlı bireye kadar herkes için görev ve sorumlulukları içermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu planın içerisinde bir afet sonrasında kiminle iletişime geçileceği, nerede toplanılacağı konusunda tüm aile fertlerinin bilgisi olduğu için bu anlamda afet sonrası herhangi bir panik yaşanmayacak ve bu sayede tüm aile fertleri bir araya gelebilecektir." diye konuştu.

Deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketinin hayati önem taşıdığını anımsatan Dökmeci, binaların güvenli şekilde boşaltılması, ev, iş yeri ile araçlarda deprem çantasının mutlaka bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.


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