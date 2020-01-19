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Yaşam

Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde günü birlik ve konaklamak isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

İlhami Çetin   | 19.01.2020
Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: İlhami Çetin / AA

Bolu

Ankara ve İstanbul arasındaki konumu dolayısıyla Abant'ta yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, şambriyellerle ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

Bazı tatilciler de ata ve faytona binerek, ormanlar ve beyaz örtünün oluşturduğu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Buz tutan gölün üzerine çıktılar

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tabiat parkında bulunan gölün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu.

Bazı tatilciler tehlikeli ve yasak olmasına rağmen gölün buz tutan yüzeyine çıkarak, yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Özdemir Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için İstanbul'dan geldiklerini belirtti.

Abant'ın büyüleyen bir güzelliği olduğunu vurgulayan Gümüş, "Hem yarıyıl tatili hem de karın tadını çıkarmak için geldik. Çok eğleniyoruz." dedi.

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