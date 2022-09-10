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Yaşam

70'lik delikanlılar Edirne'deki huzurevleri arası bocce müsabakalarında karşılaştı

Marmara Bölgesi 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Şampiyonası Katılım Ligi Grup Müsabakaları, Edirne Huzurevi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Gökhan Zobar   | 10.09.2022
70'lik delikanlılar Edirne'deki huzurevleri arası bocce müsabakalarında karşılaştı

Edirne

Huzurevinin Bocce Sahası'nda gerçekleşen müsabakada Edirne Merkez Huzurevi ve Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi'nde hizmet alan yaşlılardan oluşan bocce takımları karşılaştı.

Müsabaka öncesi takımlara çiçek takdim edildi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık sporculara başarı diledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan müsabaka çekişmeli geçti.

Karşılaşmayı Edirne Huzurevi Bocce Takımı 12-10 üstün tamamladı.

Huzurevi sakinleri de müsabakayı dikkatle izlerken arkadaşlarını desteklemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Müsabakayı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Müdürü Füsun Coşkun ve görevli personel de izledi.

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