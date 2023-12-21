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Yaşam

30 yıllık ahşap oyuncak ustası sıfır atığa destek oluyor

"Yaşayan İnsan Hazinesi" listesindeki geleneksel ahşap oyuncak ustası Ali Akbey, 30 yıldır mobilya atıklarından oyuncak üretiyor.

Yasin Baturhan Ergin  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
30 yıllık ahşap oyuncak ustası sıfır atığa destek oluyor Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen geleneksel ahşap oyuncak ustası Ali Akbey, yaptığı oyuncaklarla sıfır atığa destek oluyor.

Mesleğe, ilkokul yıllarında marangoz abisinin yanında çıraklık yaparak başlayan ve Çankaya'daki atölyesinde yaklaşık 30 yıldır kızılağaç, ıhlamur, kayın ve kavak ağaçlarını oyuncağa dönüştüren Akbey, ürettiği oyuncaklarla sıfır atığa katkıda bulunuyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne de ayık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Ali Akbey, AA muhabirine çalışmalarını anlattı.

Geleneksel ahşap oyuncakçılığının sıfır atık üzerine kurulduğunu, oyuncak üretmek için bir ağacın kesilmesine gerek olmadığını söyleyen Akbey, ürettiği oyuncaklarını tamamının sıfır atık kapsamında olduğunu dile getirdi.

Akbey, "Mobilyacıların kullandığı ağaç atıkları, kapı veya pencere atıkları oyuncağa dönüşebilir. Bir sandalye ayağı, topaca da başka bir figüre de rahatlıkla dönüşebilir. Böylece hem çocuklar sıfır atığın önemini öğrenmiş olur hem de ağaçlar bir sonraki nesle aktarılmış olur ve yaşamaya devam eder." dedi.

Katıldığı çeşitli etkinliklerde çocuklara, oyuncak yapımının aşamalarının yanı sıra sıfır atığın önemini anlattığını belirten Ali Akbey, gelecek nesillere ahşap oyuncak üzerine eğitim verilmesini istediğini de dile getirdi.

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