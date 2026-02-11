Dolar
Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için 3,8 milyon dolarlık yardım

Japonya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılmasına destek olmak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aracılığıyla Ukrayna'ya 3,8 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Ayşe İrem Çakır  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Japonya'dan Ukrayna'ya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için 3,8 milyon dolarlık yardım

Ankara

NHK'nin haberinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Japonya, Ukrayna ve UNESCO'dan yetkililerin katılımıyla imza töreni düzenlendiği bildirildi.

Japonya'nın, Ukrayna'da zarar gören kültürel varlıkların onarılmasına destek olmak için UNESCO aracılığıyla 3,8 milyon dolarlık yardımda bulunacağı belirtildi.

Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masashi de törenin ardından yaptığı açıklamada, kültürün, Ukrayna'nın egemenliğinin önemli bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunarak Japonya'nın, desteğini sürdürmek istediğini söyledi.

UNESCO, Ukrayna'da tarihi ve sanatsal değeri olan binalar da dahil olmak üzere, birçok kültürel miras alanının hasar gördüğünü açıklamıştı.

