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Yaşam

30 şelalenin bulunduğu Aydın'daki Deliçay Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde irili ufaklı 30 şelale ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi köprünün bulunduğu Deliçay Vadisi, doğa tutkunlarının ilgisini bekliyor.

Ferdi Uzun   | 09.01.2021
30 şelalenin bulunduğu Aydın'daki Deliçay Vadisi keşfedilmeyi bekliyor Fotoğraf: Ferdi Uzun / AA

Aydın

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alhisar Mahallesi'ndeki Deliçay Vadisi görkemli yapısı ve şelaleleriyle dikkati çekiyor.

Dar ve patika yollardan geçilerek ulaşılan bölgede irili ufaklı 30 şelale yer alıyor. Vadi boyunca girintili çıkıntılı kayalıklarsa akan suyla birlikte misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Vadinin ortasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi köprü yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni yeni keşfedilmeye başlandığını, buranın turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Şelalelerin arka arkaya sıralanmasının uzun bir seyir parkuru oluşturduğunu vurgulayan Tuncer, şöyle devam etti:

"Bunlardan belki en güzeli Alhisar Şelalesi. Valimiz Hüseyin Aksoy'un da ifade ettiği gibi Aydın'da turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Kuşadası ve Didim gibi önemli yaz turizm ilçelerimiz var. Buradaki turizm performansımızdan da son derece memnunuz. Dünyada turizm artık daha çok butik şekil almaya başladı. Kovid-19 pandemisi de buna etken olmuş olabilir. Bu anlamda daha küçük gruplarla özelleştirilmiş içeriklere sahip turizm konseptinin yerleştirilmesi de turizmin yılın 12 aya yayılmasına katkı sağlayacaktır."

Tuncer, "Şelalelerin tarihi Kemer köprüsüyle bütünleşmesi de aslında eşsiz bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Doğa harikası lokasyonları tanıtmak amacındayız. Burası mükemmel bir doğa manzarasını resmediyor. Doğaseverleri ve trekking sporlarına ilgi duyan turistlerimizin burayı kesinlikle görmelerini istiyoruz. Herkes gelsin ve manzaranın tadını çıkarsın." diye konuştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ise özellikle doğaseverleri buraya çekmek için projeler geliştirmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden Muzaffer Çetinkaya da bölgeye birçok kez geldiğini belirterek, "Burada neredeyse her adımda bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Gördüğümüz her şelalede ayrı bir güzellik ve manzara vardı. Hakikaten bu süreçte doğayla içe olmak çok keyif vericiydi." dedi.

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