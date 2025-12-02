Dolar
Yapay zeka

Amazon yeni yapay zeka çipini tanıttı

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), Trainium3 adlı yeni yapay zeka çipini piyasaya sürdü.

Dilara Zengin Okay  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Amazon yeni yapay zeka çipini tanıttı

Washington

Amazon'dan yapılan açıklamada, Trainium3 çipinin yapay zeka modellerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle eğitme ve çalıştırma imkanı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, çipin gelişmiş tasarım yenilikleri, çipler arası veri akışını hızlandıran optimize bağlantılar ve büyük yapay zeka modellerinde darboğazları ortadan kaldıran gelişmiş bellek sistemleriyle olağanüstü performans sağladığı ifade edildi.

Trainium3'ün önceki nesillere kıyasla yüzde 40 daha iyi enerji verimliliği sunduğu, bu sayede daha uygun maliyetli yapay zeka altyapısı sağlarken veri merkezlerinin çevresel etkisini azalttığı bilgisi verildi.

Açıklamada, AWS'nin Trainium4 çipi üzerinde de çalıştığı, bu çipin, Nvidia'nın NVLink Fusion yüksek hızlı çip bağlantı teknolojisini destekleyecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Amazon'un Trainium3 çipini piyasaya sürmesi, Nvidia'nın öne çıktığı yapay zeka çip pazarındaki rekabetin daha da kızışacağı yönünde yorumlara yol açtı.

