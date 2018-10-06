Yukarı Afrin Barajı çalışmaları bu yıl tamamlanacak

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KİLİS - İZZET MAZI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kilis'te yapımına devam edilen Yukarı Afrin Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı.

Karaafrin Deresi üzerinde bulunan ve 38 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Kilis Yukarı Afrin Barajı'nda sona yaklaşıldı.

Temelden yüksekliği 60 metre olan, 2018 yılı sonuna kadar gövde dolgusunun, su alma yapısının, betonarme ve mekanik kapak sistemlerinin tamamlanması hedeflenen baraj projesiyle kente yılda 19 milyon metreküp su temin edilecek.

Projenin tamamlanmasıyla kentin içme ve kullanma suyu sorununun uzun vadede çözümlenmesi, verimli toprakların suyla buluşturulması ve derelerdeki taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, AA muhabirine, projeyle bölgenin su sorununa köklü çözüm getirilerek Kilis'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi.

Bölgede 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını, bu durumun da bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Seven, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl Kilis'te içme suyu sıkıntısını yaşadık. Bunun nedenlerinden birisi 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste kuraklık yaşanması. Diğeri ise kentte mevcut nüfusun 1,5 katı Suriyeli misafir nüfusun olması. Bu nedenle biz de DSİ olarak 2016-2017 ve 2018 yılında 33 kuyu açarak içme suyu sıkıntısını gidermeye çalıştık. Ama kalıcı olarak bu işi çözmek için Yukarı Afrin GAP projesini devreye aldık. Projenin toplam maliyeti 400 bin lira olup tamamlanması halinde Kilis ilimize yıllık 19 milyon metreküp su tahsisi yapacağız ve bu sayede 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız."

Seven, proje kapsamında, Yukarı Afrin Barajı, isale hattı, arıtma tesisi ve maden ocağı etkileşimi olmak üzere 4 kalem iş üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, kasım ayında barajda su tutulmasına başlanacağını belirtti.

Barajın tamamlanmasının hemen ardından isale hattı inşaatının başlayacağını ve barajda biriken suyun pompa vasıtasıyla 42 kilometre mesafeden Kilis'e taşınacağını aktaran Seven, isale hattı işinin ihalesinin geçen ay yapıldığını ve yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Seven, Ekim 2019'da bitirilmesi planlanan isale hattı işinin, Kilis'in içme suyu sorunları yaşaması nedeniyle Haziran 2019'a yetiştirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını da kaydetti.

Muhabir: İzzet Mazi