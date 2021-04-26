Euro
10.01
Dolar
8.28
BIST 100
1,374.00
Altın
1,781.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" için Kıyı Emniyeti ekiplerince emniyet tedbiri alındı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 26.04.2021
Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Nikolaev Limanı'ndan Hereke'ye giderken İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yapan demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemiye, Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörleri sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Boğaz'da seyir halindeki "Croatia" isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü gemiden, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirildiği ifade edildi.

Söz konusu bildiri üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği belirtilen açıklamada, geminin Ahırkapı demir bölgesine çekildiği aktarıldı.

Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Benzer haberler

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı