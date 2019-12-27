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Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

Muhammed Gencebay Gür,Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.12.2019
Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.

 

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. 

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

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