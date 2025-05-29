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Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İrem Demir  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

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