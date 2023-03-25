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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Hikmet Faruk Başer  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu

İstanbul

Sabah saatlerinde başlayan sis kentin bazı noktalarında etkisini sürdürdü.

Özellikle İstanbul Boğazı'nın Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak 07.20'de askıya aldı.


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