İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İstanbul
Sabah saatlerinde başlayan sis kentin bazı noktalarında etkisini sürdürdü.
Özellikle İstanbul Boğazı'nın Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak 07.20'de askıya aldı.
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