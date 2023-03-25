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BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 14. yılında Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun kabrindeki anmaya, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, yakınları ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve parti üyeleri katıldı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çayır, düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin bugüne kadar açılan davalardan hiçbirinde dosyanın esası kapsamadığını ifade ederek, "Açılan hiçbir dava esasa dokunmadı, suikastla ilgili herhangi bir iddianame hazırlanmadı." dedi.

Türk milletinin, Yazıcıoğlu'nun bir suikast sonucu öldürüldüğüne inandığını kaydeden Çayır, "Kaza olduğunu iddia edenler çıkıp milletin huzurunda nasıl kaza olduğunu anlatmak zorundalar." dedi.


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