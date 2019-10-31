Euro
6.38
Dolar
5.71
BIST 100
98,991.03
Altın
1,505.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da yelken şöleni

Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Süha Gür   | 31.10.2019
İstanbul'da yelken şöleni

İstanbul

Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, 200'ün üzerinde yelkenli tekne mücadele edecek.

Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı organizasyon, Çırağan Sarayı'nda saat 12.00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra yine Çırağan Sarayı'nda son bulacak.

Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan Sarayı'nda tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları

Benzer haberler

İstanbul'da yelken şöleni

İstanbul'da yelken şöleni

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul Boğazı'nda sis

9 yatla başlayan yarışlar uluslararası boyuta taşındı

9 yatla başlayan yarışlar uluslararası boyuta taşındı