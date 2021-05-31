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YSK, bir kurul üyesinin Venezuela ziyaretiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.05.2021
YSK, bir kurul üyesinin Venezuela ziyaretiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, "Kurul üyesi Yunus Aykın'ın, 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Venezuela Ulusal Meclis seçimlerine, Kurulu temsilen gözlemci olarak iştiraki ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ceza davası arasında bağlantı kurularak, gerçeğe aykırı haberler yayımlandığı" belirtildi.

Kurul üyeleri Yunus Aykın ve Ekrem Özübek'in, Venezuela Cumhuriyeti'nin resmi daveti üzerine, YSK'nin kararı ile Ulusal Meclis Seçimlerinde gözlemci olarak görevlendirildikleri kaydedilen açıklamada, ülkelerden resmi davet gelmesi halinde, seçimleri izlemek üzere gözlemci gönderilmesinin YSK'nin rutin faaliyetlerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu seçimlere Kuruldan bağımsız olarak farklı kurumların da temsilci gönderdiği belirtildi.

Gerçek dışı haberlerde yer verilen fotoğrafların, Venezuela Büyükelçiliğinin resmi hesabı üzerinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Kurul üyemiz Yunus Aykın'ın tarafsızlığına gölge düşürecek yorum ve haberler iftiradan ibarettir. Sonuç olarak habercilik ve basın yayın ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde gerçeklerin çarpıtılması suretiyle kamuoyunda algı oluşturacak şekilde haber kurgulanması ve Sayın Üyemizin nezdinde Yüksek Seçim Kurulunun yıpratılması kabul edilemez bir durumdur." denildi.​​​​​​​

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