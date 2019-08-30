'YPG'nin,teröristlerin çekildiğine dair bilgiler var'
Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Güvenli bölge ile ilgili de Bakan Akar, "Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.
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