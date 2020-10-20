Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,213.10
Altın
1,905.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanılmayan Çubuk 1 Barajı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında, baraj gölü temizlendi, Atatürk Köşkü yenilendi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 20.10.2020
Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 413 bin metrekarelik alana sahip Çubuk 1 Barajı, bakım ve peyzaj çalışmalarının ardından rekreasyon ve dinlenme amaçlı yeniden kullanıma açılıyor.

Çubuk 1 Barajı, doğası, piknik alanları, yürüyüş yolları ve oyun alanlarıyla başkentin yeşil alanları arasında yer alacak.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanılmayan Çubuk 1 Barajı'ndaki yenileme çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Kent Estetiği daire başkanlıkları, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında baraj gölü temizlendi, Atatürk Köşkü yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Atatürk Köşkü'nde döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenecek.

Öte yandan Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kaldırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması planlanan açılış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

"Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız demiştik, sözümüzü tutuyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış öncesi Çubuk 1 Barajı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşan Yavaş, "Çubuk 1 Barajı'nı ayağa kaldırıp Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız demiştik, sözümüzü tutuyoruz. Heyecanlıyız. 29 Ekim'de açılışımızı ABB TV'de canlı yayında sizlerle buluşturacağız. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Başkentte Dikimevi-Natoyolu metrosu için ilk imza atıldı

Ankara'nın ulaşım master planı 'Smart Ankara' ile belirlenecek

Halk Ekmek mobil fırını Ankara sokaklarına çıktı

Halk Ekmek mobil fırını Ankara sokaklarına çıktı
AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama

AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama