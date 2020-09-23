Euro
8.98
Dolar
7.69
BIST 100
1,102.65
Altın
1,866.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

FETÖ/PDY'ye yönelik yargılandığı davada beraat eden ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis memuru, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Seyit Ahmet Eksik   | 23.09.2020
Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Trabzon

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yargılandığı davada beraat eden ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis memuru, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada beraat eden eski polis F.G, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık F.G. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, FETÖ yapılanması hakkında itiraflarda bulunan gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyallerde sanığın, emniyet teşkilatındaki FETÖ yapılanmasında "EA", "örgüt benim örgütüm diyen bazı zaafları olan polis memurları" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri arasında olduğunu belirtti.

Tanık beyanlarında sanığın 2013 yılı ocak ve şubat aylarında tanıklarla birlikte sohbetlere katıldığı ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin tespit edildiğini aktaran cumhuriyet savcısı, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık F.G. ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.G'yi silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor

Benzer haberler

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon 55 ülkeye fındık ihraç etti

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti
'İzolasyon sürecinde 'Acaba çocuklarıma sarılabilecek miyim' dedim'

'İzolasyon sürecinde 'Acaba çocuklarıma sarılabilecek miyim' dedim'
Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı