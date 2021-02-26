Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı." denildi.
Ankara
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut bölgesinde yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişileri yakalamaya devam ettiği belirtildi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi.https://t.co/aBfeyWiVQ2 pic.twitter.com/2q7CDnb9xj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2021
Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde 5 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilen açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı, 2 kişi hakkında ise terör örgütü PKK üyeliğinden yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada yakalananların Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.