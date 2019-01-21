Yaralı vatandaş 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

SİVAS
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar temizlemek için çıktığı çatıdan düşerek yaralanan vatandaş, mezra yolunun hava koşulları nedeniyle kapanmasından dolayı ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye yaklaşık 48 kilometre uzaktaki Kızılcaören köyü Sarımsaklı mezrasında yaşayan Şükrü Keser (77), kar temizlemek için çıktığı evinin çatısından düşüp yaralandı.
Keser'in ailesinin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine, Hafik'ten bir ambulans yola çıktı.
Karla kaplı yolda bir süre mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin açtığı yolda güçlükle ilerledi.
Sağlık ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucu mezraya ulaştı. Ambulansın Keser'in evinin bulunduğu yere çıkamaması üzerine ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik yolu da yürüdü.
Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu bölgede, Keser'in alındığı sedye karda kaydırılarak ambulansa kadar taşındı.
Keser, ekiplerin 8 saatlik zorlu mücadelesinin ardından Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Keser"in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir: Muzaffer Akyüz