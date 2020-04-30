Euro
7.58
Dolar
6.99
BIST 100
100,113.40
Altın
1,703.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “İdlib’in ve Suriye’de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği” konulu video konferansta konuşuyor
logo
Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Diyanete destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek "Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur" dedi.

Ferdi Türkten   | 30.04.2020
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Diyanete destek

Ankara

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları ve diğer tartışmalara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadıköy ve Şişli kent konseylerinin "LGBTİ çocuklar" paylaşımlarına tepki gösteren Perinçek, "Bu, geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da tavır alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin küreselleşme döneminde, 1980'den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinselliğin dayatıldığını belirten Perinçek, bunun topluma karşı bir cinayet olduğunu ifade etti.

Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermeyi, hatta bunu çocuklara kadar indirgemeyi, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimi olarak niteleyen Perinçek, şunları kaydetti:

"Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu'nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir. Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz. Atatürk'e baktığımızda, 'kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak' bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız."

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ ve Şişli Kent Konseyi Twitter hesaplarından "Bugün 23 Nisan. Yok sayılan, baskı, şiddet ve zorbalıkla yüzleşen, 'onarım terapisi' adı altında istismara maruz bırakılan LGBTİ çocukların da bayramı." ifadelerini içeren görsel paylaşılmış ve katılımcıların "LGBTİçocuklarvardır" etiketiyle çocukluk fotoğraflarını paylaşmaları istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de sinemalar Kovid-19 yasağı sonrası 'ilk sınavını' yarın Teksas'ta verecek
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 61 bini geçti
Bilimsel çalışmalar 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'na bildirilecek
Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar'dan 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Diyanete destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Diyanete destek

Din İşleri Yüksek Kurulundan gayrimeşru ilişki açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu

Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu
Diyanetin ramazana özel sitesi güncellendi

Diyanetin ramazana özel sitesi güncellendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vaaz ve irşat hizmetlerinde dijital ortamı etkin kullanın' talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vaaz ve irşat hizmetlerinde dijital ortamı etkin kullanın' talimatı