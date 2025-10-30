Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Gündem

Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Bu yıl yaz Kur'an kursları için açılan 117 bin 238 derslikte 2 milyon 540 bin 557 çocuğa eğitim hizmeti sunuldu.

Fırat Taşdemir  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Ankara

AA muhabirinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca sahih dini bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında 780 bin 28 öğrenciye Kur'an-ı Kerim ve manevi değerleri kapsayan dini eğitim verildi.

Bu yıl açılan 117 bin 238 derslikte ise 2 milyon 540 bin 557 çocuğa yaz Kur'an kursu hizmeti sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, din istismarıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 16 bin 782 konferans, panel ve seminer ile 262 bin 750 vaaz ve irşat programı düzenlendi.

Dini bilgilere doğru ve sağlıklı erişim için ücretsiz eserler dağıtılacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılamak, kasıtlı, yanlış ve hurafeye dayalı yaklaşımları ayırt ederek, temel dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimi sağlamak amacıyla yazılı, görsel ve işitsel kanallar aracılığıyla etkin bir bilgilendirme imkanı sunulacak.

Buna göre, dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimin sağlanmasına yönelik basılan eserler "ücretsiz" dağıtılacak, yabancı dil ve lehçelerde eserler basılacak.

Çocuklar için siyer etkinlik kitabı ve 11-14 yaş grubuna özel dini bilgiler kitabı hazırlanacak.

Ayrıca Kur'an kursu öğreticilerine yönelik yılda üç kez destekleyici ve bilgilendirici içerikler yayımlanacak.

