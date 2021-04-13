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Van'da yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 13.04.2021
Van'da yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İran sınırındaki Saray ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'li terörist yakalandı.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, örgüt güdümünde faaliyet yürüttüklerini belirledikleri 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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