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Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Zafer Tayfur   | 03.02.2021
Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Köprüağzı Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 257 fişek ve 16 av tüfeği fişeği ile hücum yeleği bulundu.

Ekipler, Açıkağıl Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda da 12 ayrı suçtan aranan şüpheli R.D'yi yakaladı.


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