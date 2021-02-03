Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
Van
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Köprüağzı Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 257 fişek ve 16 av tüfeği fişeği ile hücum yeleği bulundu.
Ekipler, Açıkağıl Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda da 12 ayrı suçtan aranan şüpheli R.D'yi yakaladı.
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