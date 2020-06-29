Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
115,843.00
Altın
1,771.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde nöbet değişimine giden araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı.

Seracettin Seçkin   | 29.06.2020
Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkisinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca, PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleştirildi. 

Saldırıda ayağından yaralanan bir güvenlik korucusu, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Irak’a sağlık yardımı
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Benzer haberler

Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
Van'da depremden hasar gören mahallelerde çadır kurulumu sürüyor

Van'da depremden hasar gören mahallelerde çadır kurulumu sürüyor
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı