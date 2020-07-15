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Van'da balıkçılar 90 gün sonra 'vira bismillah' diyerek göle ağlarını bıraktı

Van'da balıkçılar, üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin av yasağının sona ermesiyle, 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakmaya başladı.

Mesut Varol   | 15.07.2020
Van'da balıkçılar 90 gün sonra 'vira bismillah' diyerek göle ağlarını bıraktı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Van Gölü'nden 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi. 

Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Kıyıdaki Van'ın Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu, Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde erken saatlerde göle açılan balıkçılar, sezona umutlu başladı.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

"200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefali avında yasağın sona erdiğini söyledi.

Yasak boyunca balıkların korunması konusunda tüm ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiğini, çok iyi koruma tedbirlerinin alındığını vurgulayan Görentaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte 900 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 73 kişiye 203 bin lira idari ceza uygulandı. 175 ağ ele geçirildi. Bu dönemde 200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı. Bunlardan 120 bin ton canlı balığı suya geri bıraktık. Diğer dönemlere oranla çok başarılı bir dönem oldu. Balık sayısında çok iyi bir artış yaşandı. Bu durum yeni avcılık dönemine de yansıyacak. Bereketli bir dönem olmasını bekliyoruz."

Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz de "90 gündür ava çıkmadık. Nihayet yasak kalktı. Çok bereketli bir yıl bekliyoruz." dedi.

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