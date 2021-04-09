Uzlaştırmayla bugüne kadar 963 bin 66 dosya, taraflar hakim karşısına çıkmadan sonuçlandırıldı
Yargıda alternatif çözümlerden "uzlaştırma" kapsamında şüpheliler, bugüne kadar köy okulu öğrencisine tablet bağışı yapma, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etme gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuldu.
Ankara
Yargıda alternatif çözümlerden "uzlaştırma" kapsamında bugüne kadar 963 bin 66 dosya, anlaşmayla sonuçlandırıldı.
Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "onarıcı adalet anlayışı" çerçevesinde 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın şekilde uygulanan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırmayla taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştı.
Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını sağlayan uygulamayla, bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.
Köy okulu öğrencisine tablet bağışladı
Uygulamayla taraflar, Mehmetçik Vakfına, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfına, kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına veya engelli vatandaşlara akülü araba bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı, giysi bağışı, fidan ve ağaç dikme, Kızılay'a kan bağışı yapma gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor. Böylece şüpheli ceza almaktan kurtuluyor.
Bu kapsamda, Samsun'da basit yaralama olayıyla ilgili bir soruşturma, taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Müşteki, şüpheliyle üç köy okulu öğrencisine birer tablet bağışı yapılması karşılığında uzlaştı. Edimin ifasıyla ihtiyaç sahibi üç öğrenci tablet sahibi oldu.
Bursa'da trafik kazası sonucunda "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan başlatılan soruşturma dosyası, tarafların Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimine bağış yapılması ediminde uzlaştı. Şüpheli, mağdur talebi üzerine bir tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Böylece muhtaç bir hastanın tekerlekli sandalye ihtiyacı da karşılanmış oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.