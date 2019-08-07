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'Uygur Türkü kadın ve kızı sınır dışı edilecek' iddiası gerçek dışı

Bosna Hersek'e gitmek isterken sahte pasaport taşıdığı belirlenerek geri gönderilen Uygur Türkü anne ve kızının, Çin'e gönderilecekleri iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sefa Mutlu   | 07.08.2019
'Uygur Türkü kadın ve kızı sınır dışı edilecek' iddiası gerçek dışı

İstanbul

Sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmek isterken "kabul edilemez yolcu" (INAD) olarak geri gönderilen Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızının Çin'e gönderileceği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızı, sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmeye çalıştıkları gerekçesiyle "kabul edilemez yolcu" olarak geri gönderildi.

Bosna Hersek makamlarının geri gönderdiği anne ve kızının Türkiye'ye girişlerine engel bir durumun olmadığı, Türkiye'de 6 Kasım 2018'den bu yana uzun dönem ikamet izinleri bulunduğu aktarıldı.

Anne ve kızının Çin'e gönderilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verilerek, bu konudaki haberlerin maksatlı ve propaganda amaçlı olduğu bildirildi.

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